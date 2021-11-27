Историк рассказал об уничтожении полицейской картотеки в Москве

По словам эксперта, первым начальником Московского уголовного розыска (МУР) стал бывший моряк-балтиец Александр Трепалов. Он прославился тем, что, под видом уголовника внедрился в банду, которая держала когда-то весь Хитровский рынок. Тогда сотрудникам МУРа приходилось обманным путем проникать внутрь подобных группировок, чтобы бороться с их деятельностью. После этого Трепалов получил возможность ликвидировать одну из крупнейших преступных банд, так как он знал, где находятся все ее участники. Однажды он организовал полицейскую облаву, и всех бандитов арестовали. «Момент для разгула криминала тогда был самый подходящий. Картотека с данными о преступниках, созданная в царские времена усилиями руководителя Московской сыскной полиции, была по большей части уничтожена. Жандармы разбежались, часть из них была арестована представителями новой власти», — вспоминает Фочкин. Он уточнил, что наиболее преданные делу дореволюционные сыщики стремились сохранить картотеку хотя бы частично. Они уносили документы домой и, переждав период смены власти, приносили их потом в МУР.

В то время большая часть картотеки оставалась в здании сыска, куда заявились бандиты и сожгли практически все данные. Бывший помощник главы Московского розыска Карл Маршалк согласился работать в советской милиции и со временем взял на себя весь московский розыск. Он многое знал и помнил, сохранил часть документов.

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