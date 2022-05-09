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Россияне вспомнили ассортимент советских кафе-мороженых

Россияне вспомнили ассортимент советских кафе-мороженых
Фото: Коньков Александр / ТАСС

Фото официантки московского кафе-мороженого с подносом вызвало у россиян ностальгию. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

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На кадре видно, что у сотрудницы общепита на подносе стоят креманки с мороженым и бутылка коньяка. Комментаторы определили, что это, вероятно, трехзвездочный «Арарат». «Шариков можно было заказать любое количество. И они были разные: шоколадные, сливочные, молочные, крем-брюле», — вспомнили в комментариях ассортимент подобных заведений в СССР.

Многие с теплотой вспомнили железные и стеклянные креманки, в которых подавался холодный десерт. Кроме того, комментаторов восхитил внушительный размер порций на фото. «Мороженого давали столько грамм, сколько закажешь», — пояснили удивленным пользователям принцип обслуживания в советских кафе-мороженых. Один из участников дискуссии вспомнил цены на популярный десерт: порция из двух шариков стоила 22 копейки, а с двойным сиропом — 25.

Ранее россияне с теплотой вспомнили советское эскимо на палочке. Цена на популярное угощение варьировалась от 20 до 22 копеек.

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