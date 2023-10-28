Раскрыты подробности появления первого автосалона в Москве

О появлении первого автосалона на Бакунинской улице в Москве рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

В 1940-50-е годы личный автомобиль был лишь у известных людей. Они обращались «наверх», напоминали о своих заслугах и пытались убедить, что машина им нужна для важной и ответственной работы. Или просто просили, как известный шахтер Алексей Стаханов, отметил рассказчик.

«В настоящее время Наркомат обороны получает машины марки “Шевроле”, и я бы очень Вас просил выделить мне одну хорошую машину…» — процитировал Бурт письмо Стаханова Иосифу Сталину. Сталин пошел ему навстречу и выделил битый автомобиль.

В мае 1947 года вышло постановление Совета министров СССР, разрешающее приобретать автомобили «Москвич» и «Победа» деятелям науки и искусства, передовым рабочим и инженерно-техническим работникам. А согласно постановлению, вышедшему в июне 1948 года, в различных городах Советского Союза начиналась розничная торговля машинами.

«Разумеется, первой эстафету приняла столица. В Москве, в двухэтажном доме старой постройки на Бакунинской улице, 21 открылся магазин «Автомобили»», — рассказал автор.

В зале магазина тогда стояли образцы двух марок отечественных автомобилей — «Москвич-401» и «Победа». Первый стоил девять тысяч рублей. Второй — 16 тысяч. Для большинства москвичей того времени эти суммы казались астрономическими.

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