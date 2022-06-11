Москвичи заностальгировали по советским балконам

Подборка черно-белых фотографий с изображением незастекленных балконов на фасадах жилых домов в СССР вызвала ностальгию у россиян. Снимки советских времен выложили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Комментаторы с тоской вспомнили эпоху, когда жители не стеклили балконы и не вешали на фасады домов внешние блоки кондиционеров. «Жили как в раю! Квартиры от государства получали», — восхитилась одна из пользовательниц. В топике поделились кадрами новоселов в спальных районах Москвы, заехавших в квартиры с открытыми балконами.

Из-за непривычности такого дизайна для современных горожан кто-то даже предположил, что фотографии сделаны в пансионатах. Однако выяснилось, что это балконы обычных многоэтажек. «Это 14-этажные типовые дома постройки начала 70-х», — отметила одна из пользовательниц.

Ранее москвичи вспомнили, что раньше в городе можно было выйти на балкон, чтобы пообщаться с соседями или прохожими.