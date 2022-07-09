Москвичи признались в любви к городским библиотекам

В любви к городским библиотекам признались жители столицы в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото с читающей книгу школьницей.

«Красота! Самые светлые воспоминания: в 80-х жил книгами, по три книги в неделю читал», «В детстве школьные библиотеки были хорошие», «Запах книг и тишина… Класс!», «Всегда с детства ходили в библиотеку. И часто на праздники там устраивались тематические выставки, проводили чтения», — написали юзеры.

Многие рассказали, что до сих пор при возможности берут книги в библиотеках, ведь сегодня они есть в каждом районе Москвы. «А еще в современных библиотеках проходят отличные мероприятия для учащихся, плюс библиотекари проводят уроки в школах. Отвечаю, как учитель начальных классов. Интереса только к чтению такого, как раньше, нет, к сожалению», — поделилась одна из участниц дискуссии.

«Книги люблю покупать, но библиотеки действительно есть в каждом районе столицы. Гуляла недавно в парке Кузьминки, там есть мобильная библиотека: при наличии паспорта выдают единый для всех библиотек города читательский билет, детской литературы там тоже много», — рассказала другая.

Кто-то из подписчиков канала заметил, что сегодня нет нужды посещать офлайн-библиотеки, ведь в интернете можно найти практически любую книгу. «Если бы у меня в детстве был выход в интернет и небольшой ноут/читалка, я бы не шастала по библиотекам. В то же время, многие люди не воспринимают текст в электронном виде, читают обычные книги». «И что? Прекрасно, что есть много разных возможностей», — ответили ему.

Ранее была раскрыта история московской библиотеки в здании XVII века. Речь идет о библиотеке-читальне имени Тургенева на Тургеневской площади, основанной в 1884 году предпринимательницей и меценаткой Варварой Морозовой.