Пользователи сети вспомнили цены в ресторане гостиницы «Украина» во времена СССР

«Я туда ходила студенткой на практике на комплексные обеды. Стоил обед рубль двадцать копеек. Хорошее время было», «Была там много раз», «Ох, я помню, какие красивые дамы ходили возле этого здания», — рассказали комментаторы.

Вечером у гостиницы выстраивались очереди из желающих поужинать и послушать живую музыку. В комментариях вспомнили, что быстро попасть внутрь помогало знакомство с метрдотелем. Поесть с вином, по словам одного из пользователей, можно было за пять рублей. «В ресторан тогда ходили не за покушать, а посидеть, пообщаться», — отметили участники дискуссии.

Посещение подобных мест оставалось роскошью для многих советских граждан, подчеркнули комментаторы. «Завсегдатаи дорогих ресторанов в то время были фарцовщики, дорогие проститутки и комсомольские вожаки из райкомов», — пояснили они.

Ранее россияне обсудили цены на блюда в популярном в СССР столичном заведении «Пекин». Комплекс из нескольких блюд в ресторане стоил 10 рублей.