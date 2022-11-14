Раскрыта связанная с самыми сказочными часами Москвы советская примета

Необычную советскую примету, связанную с самыми сказочными столичными часами на здании кукольного театра имени С.В. Образцова, раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы».

«С этими часами связан один забавный факт, который многие до сих пор помнят. В советское время торговля спиртным начиналась в 11:00. Именно в это время на часах можно было увидеть волка с ножом, который выглядел так, будто он нарезал закуску», — говорится в сообщении.

Это было своеобразным сигналом для посетителей местного гастронома, а 11 часов стали называть «часом волка».

Ранее фото бронзовой скульптуры собаки, установленной на станции метро «Площадь революции», напомнило москвичам об известной городской примете.