История
01:36, 14 ноября 2022
1 мин.

Раскрыта связанная с самыми сказочными часами Москвы советская примета

Раскрыта связанная с самыми сказочными часами Москвы советская примета
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Необычную советскую примету, связанную с самыми сказочными столичными часами на здании кукольного театра имени С.В. Образцова, раскрыли авторы Telegram-канала «История Москвы».

«С этими часами связан один забавный факт, который многие до сих пор помнят. В советское время торговля спиртным начиналась в 11:00. Именно в это время на часах можно было увидеть волка с ножом, который выглядел так, будто он нарезал закуску», — говорится в сообщении.

Это было своеобразным сигналом для посетителей местного гастронома, а 11 часов стали называть «часом волка».

Ранее фото бронзовой скульптуры собаки, установленной на станции метро «Площадь революции», напомнило москвичам об известной городской примете.

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