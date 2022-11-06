Депутат Мосгордумы рассказал о параллелях между событиями 1941 года в Москве и сегодняшним днем

На Красной площади с 5 по 7 ноября для всех желающих был организован интерактивный музей под открытым небом. Этот проект посвящен 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Посетители смогли погрузиться в события и атмосферу 1941 года, когда москвичи героически защищали свой город от нацистских захватчиков.

«Меня приятно удивило большое количество гостей, зрителей, которые пришли ознакомиться с экспозицией несмотря на бодрящую ноябрьскую погоду. Многие пришли с детьми, чтобы увидеть и вспомнить о том, как 81 год назад здесь, на брусчатке проходил знаменитый парад 7 ноября 1941 года — в то время, когда враг стоял в десятках километров от Красной площади на подступах к Москве, — поделился впечатлениями депутат Мосгордумы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. — Когда находишься здесь, у экспозиции, есть возможность прочувствовать атмосферу, посмотреть кадры кинохроники, представленную здесь военную технику и, может быть, поймать себя на мысли о том, что сегодня мы, хотя и не такой же ситуации, но в ситуации специальной военной операции, когда враг пусть и не на подступах к Москве, но у наших рубежей, и наши парни — мобилизованные и добровольцы — отправляются на передовую».

По его словам, исторических параллелей с прошлым очень много и важно вспоминать события минувших дней, беречь историческую память. «Потому что это то, ради чего наши деды и прадеды отдавали жизни - ради того, чтобы мы помнили их подвиг и воспитывали новые поколения патриотами. Подобные экспозиции позволяют, что называется, руками потрогать живую историю, посмотреть кинохронику, послушать воспоминания ополченцев, которые в суровые времена 41-45 годов записывались добровольцами в московское ополчение и защищали нашу столицу — красавицу Москву», - добавил он.