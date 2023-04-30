Москвичи вспомнили о коровах и волках на Ленинском проспекте

Воспоминаниями о коровах и волках на Ленинском проспекте в 1960-е годы поделились москвичи в комментариях под архивным фото, опубликованном в группе «Москва — воспоминания детства» во «ВКонтакте».

«Когда мы переехали туда с Арбата в 1960-м, в этом овраге пасли коров, по дну протекала небольшая речка, а к нам во двор забегали лоси. За Ленинским начинался Воронцовский парк, был он заброшенный и даже водились волки», «Волки там действительно были, на заброшенном кладбище жили. Потом их логово нашли. В газетах писали», «Брат с семьей переехал сюда в 1960 году. Когда приезжали к нему, тоже гуляли в этом овраге. Там вроде сад еще был», — комментировали юзеры.

Одна из подписчиц сообщества отметила, что в 1965 году, когда она переехала на Ленинский проспект, коров в этом овраге уже не было.

Ранее воспоминаниями о деревне на месте одного из столичных районов — Солнцево — поделились столичные жители.