Историк рассказал о самых знаменитых дореволюционных долгожителях Москвы

О самых знаменитых дореволюционных долгожителях столицы в материале «Мосленты» рассказал историк и журналист Александр Бурт.

«Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи" вспоминал о почти столетнем актере из театра Корша, который каждый день приходил в Сандуновские бани купаться в бассейне: "Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в сороковых годах"», — напомнил собеседник.

По словам Бурта, на встречу 1912 года, устроенную по случаю 100-летия Бородинской битвы, приехали 25 очевидцев и участников событий тех лет. Среди них был 108-летний Иван Зорин, 111-летняя Надежда Сурина и даже 139-летний Родион Медведев. Император Николай II из-за уважения к пожилому возрасту людей разрешил им сидеть в своем присутствии.

Ранее историк назвал имена самых знаменитых московских долгожителей.