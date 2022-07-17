Объяснено название знаменитого «дома под юбкой» в Москве

Название знаменитого «дома под юбкой» в центре столицы объяснили в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Оно связано со скульптурой, ранее установленной на здании.

Угловой семиэтажный жилой дом с необычным элементом оформления построили в 1940-х годах на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. На ротонду здания установили фигуру авторства скульптора Георгия Мотовилова. Монумент изображал девушку в юбке с серпом и молотом в руке. По некоторым данным, при создании статуи автору позировала балерина Ольга Лепешинская, поэтому девушку на здании иногда называют балериной.

Скульптуру, из-за которой здание получило название «дом под юбкой», сняли с ротонды дома в 1958 году. Вопрос о возвращении «балерины» периодически поднимается до сих пор.

Ранее москвичей заинтересовал жилой «дом-расческа» на севере столицы.