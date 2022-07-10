В сети вспомнили об уважении к дворникам в СССР

Об уважении к дворникам в годы СССР вспомнили пользователи сети под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото с представителем этой профессии. По предположениям большинства юзеров, черно-белый снимок был сделан в столице в 1930-40-е годы.

В кадр попал мужчина, поливающий свободную от людей и транспорта дорогу. «Прям наслаждение от увиденного на фотографии получил. Нравится раннее летнее утро, припекающее солнце, когда улицы пустые, и город начинается медленно просыпаться», «Как же хорошо, когда нет людей», — написали в комментариях подписчики канала.

Многие участники дискуссии вспомнили своих знакомых и родственников, работавших в советские годы дворниками. «Мой дедушка тоже был дворником, уважаемый человек!», «И мой друг в Москве дворником начинал, сейчас он заслуженный деятель искусств, а его дети еще более известные киношники», «Мой прадедушка Миша был дворником. Его так любили и уважали, что хоронить все Останкино пришло. Там тогда деревянные домики стояли», — поделились юзеры. Фолловеры канала считают, что в СССР дворники были незаменимыми людьми.

У большего количества комментаторов снимок вызвал приятные ассоциации. «Город рано просыпался... Дворники, молочники, поливальные машины, влюбленные парочки... И так много свежего воздуха, света…» — написал один из них.

Ранее пользователи сети обсудили преимущества работы дворником в СССР. Многие юзеры отметили, что в прошлом эта работа считалась престижной, поэтому устроиться дворником было очень непросто.