20:24, 08 июля 2023
1 мин.
Пользователей сети удивили фены в советских парикмахерских
Фены в советских парикмахерских сравнили с пыточными аппаратами.
Фото: Emil Strassberg / Ullstein Bild
Архивный снимок из московской парикмахерской советских лет удивил подписчиков Telegram-канала «Старая Москва». Горожане отметили необычный вид довоенных профессиональных фенов, а один из пользователей даже сравнил их с пыточными аппаратами.
На снимке женщины сидят на стульях в ряд, над их головами установлена длинная труба с ответвлениями поменьше и уже, гонящими воздух.
«Обалдеть как было», «Как вытяжка в гальваническом цеху», «Жесть. И в прямом смысле слова», «На пыточный аппарат похоже, а дамы спокойно журналы читают», — прокомментировали юзеры.
Ранее россияне вспомнили «тяжелые» женские прически 70-х годов. Женщины признались в использовании шиньонов для формирования бабетты.