Пользователей сети удивили фены в советских парикмахерских

Архивный снимок из московской парикмахерской советских лет удивил подписчиков Telegram-канала «Старая Москва». Горожане отметили необычный вид довоенных профессиональных фенов, а один из пользователей даже сравнил их с пыточными аппаратами.

На снимке женщины сидят на стульях в ряд, над их головами установлена длинная труба с ответвлениями поменьше и уже, гонящими воздух.

«Обалдеть как было», «Как вытяжка в гальваническом цеху», «Жесть. И в прямом смысле слова», «На пыточный аппарат похоже, а дамы спокойно журналы читают», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне вспомнили «тяжелые» женские прически 70-х годов. Женщины признались в использовании шиньонов для формирования бабетты.