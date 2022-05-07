Россияне восхитились фигурной выкладкой консервов в советских магазинах

Сделанное в магазине советских времен фото с фигурной выкладкой консервированной продукции было опубликовано в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях россияне выразили искреннее восхищение увиденным.

«Фигурная выкладка консервированных продуктов — отличительная черта советских магазинов», — подписал снимок автор. Некоторые юзеры отметили, что сгущенки и прочих «баночек» тогда было слишком много, девать их было некуда, поэтому продавцы были вынуждены выстраивать подобные «пирамиды». «Когда ассортимент — 30 позиций, чем еще заниматься? Это сейчас ценники перевешивать не успевают», — иронично заметила одна из участниц дискуссии. «Было мало товара, зато никто не болел сахарным диабетом. И рака почти не было», — ответили ей.

«До сих пор удивление! Это ж как они такие пирамиды строили! Нынешние лего — детский лепет по сравнению с такими маркетинговыми решениями в советских магазинах. Эти пирамиды вселяли какую-то уверенность в продовольственной программе страны», — поделилась мыслями участница дискуссии.

Появилась в беседе и женщина, стоявшая за прилавком продуктового магазина в советские годы. Она рассказала, что в те времена между продавцами даже устраивали конкурсы за самую красивую выкладку, поощряли за труды.

Ранее россияне вспомнили о массовых закупках в магазинах советской Москвы.