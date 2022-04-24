Физкультурный парад 90-летней давности заинтересовал россиян

Фото, сделанное на проходившем в столице в 1930-х годах физкультурном параде, заинтересовало россиян. Своим мнением они поделились в Telegram-канале «Старая Москва». В комментариях юзеры выразили одобрение мероприятию 90-летней давности.

На снимке можно увидеть большое количество двух- и трехколесных велосипедов, на которых по брусчатке Красной площади едут взрослые и их дети. Подписчица канала обратила внимание на лицо одного из детей и предположила, что он очень боится упасть. «Если бы меня в детстве усадили на такую штуку, я бы тоже боялась», — ответила ей другая пользовательница, а после добавила: «Но вообще, конечно, очень интересное мероприятие для всех возрастов!»

Еще одна участница дискуссии отметила, что в 1990-х детей таким образом не развлекали. «Интересно было бы возродить такие мероприятия!» — заявила она. Кто-то из юзеров предположил, что ехать на велосипеде по брусчатке ужасно неудобно, поэтому большинство детей на фото — с невеселыми лицами.

Ранее фото занятых пробежкой на стадионе девушек побудило россиян вспомнить уроки физкультуры в годы СССР. Один из пользователей поделился, что в зимнее время его класс часто водили в бассейн «Москва».