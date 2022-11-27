История
23:50, 27 ноября 2022
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Москвичи обсудили фото столицы 122-летней давности

Москвичи обсудили фото столицы 122-летней давности
Фото: pastvu

Выложенное в Telegram-канале «Старая Москва» фото столицы 1900 года обсудили пользователи сети. На снимке 122-летней давности изображен Воронцовский переулок в нынешнем Таганском районе.

В кадр попала улица с двухэтажными деревянными и каменными домами, купол церкви и извозчики на лошадях с повозками, груженными бочками. «Водовозы!», «Снято, вероятно, где-то у фабрики [предпринимателя Самуила] Чепелевецкого», — предположили в комментариях. Кто-то добавил, что на заднем плане виднеется Таганский полицейский дом с каланчой.

Старинное фото вызвало у фолловеров теплые чувства. «Я застал ребенком эту каланчу. Родился и первые 20 лет жизни провел на Воронцовской улице», «Времена, когда жить можно было в любом российском городке и жизнь была примерно одинаковая везде», «Как же я люблю эту старинную уютную Москву!» — написали пользователи.

Ранее в сети удивились фотографии москвичей 112-летней давности. На снимке изображены простые люди, предположительно крестьяне, на фоне Кремля.

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