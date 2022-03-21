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Фото советской парковки заинтересовало пользователей сети

История /
Фото советской парковки заинтересовало пользователей сети
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Фотография московской парковки 1985 года заинтересовала пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «Нагатино — это мы!».

Внимание комментаторов привлекло разнообразие цветовой гаммы припаркованных автомобилей. «Какая цветовая палитра, не то, что сейчас», — удивилась одна из пользовательниц. Некоторые узнали стоянку на снимке и поделились историей этого места. «В 90-е ее очередной председатель кооператива очень ловко продал вместе с нежилыми помещениями на первом этаже», — рассказала подписчица группы.

Многих заинтересовала не сама парковка, а дома, попавшие в кадр. «В 1984 году наш подъезд заселили, а остальные достраивали. На фото и кран виден», — узнала местность на снимке юзерша. Другая пользовательница добавила, что сейчас на месте, где были припаркованы машины, находится жилое здание.

Ранее москвичи вспомнили о плюсах и минусах советского таксопарка и о популярности автомобилей такси.

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