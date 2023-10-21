Перечислены сходства между Александром Галичем и Владимиром Высоцким

Близкими по взглядам назвал поэтов Александра Галича и Владимира Высоцкого в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Они близки по стилю, взглядам, и даже герои их песен — забавные, простоватые — схожи. У Галича это Егор Мальцев, гражданка Парамонова, Клим Петрович, психи из Белых Столбов. Герои Высоцкого — гражданин Епифан, Зина и Ваня, врач Маргулис, другие сумасшедшие с Канатчиковой дачи», — напомнил он.

Бурт отметил, что в то же время Галич писал резче, саркастичнее, а Высоцкий не подражал ему, а искал свою колею.

«И нашел! Его рифма набирала силу, стремилась перемахнуть через "флажки"», — подчеркнул историк.

Ранее Бурт рассказал о выпускавшем косметику и духи для москвичек в 1930-х «ТЭЖЭ».