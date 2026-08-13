«Газета.Ru» запустила спецпроект о Фиделе Кастро к столетнему юбилею борца за суверенитет

Издание «Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), при поддержке Института развития интернета подготовило мультимедийный специальный проект под названием «Первый среди третьих: Фидель Кастро как лидер “глобального Юга”». Проект приурочен к столетнему юбилею со дня рождения кубинского политика, который на протяжении десятилетий оставался символом непримиримой борьбы за суверенитет своей страны.

Биография революционера напоминает сюжет приключенческой видеоигры, включая путь от сына плантатора до лидера революции, шестьсот тридцать восемь покушений, самую длинную речь в истории Организации Объединенных Наций продолжительностью четыре с половиной часа, а также отказ от вредной привычки курить за пару дней.

В связи с этим визуальное оформление спецпроекта вдохновлено игрой GTA: Vice City, а жизненный путь политика представлен в виде игрового сюжета с дополнительными квестами, дополненного архивными материалами и динамичной графикой.

История кубинского лидера подчеркивает актуальность идей защиты национального суверенитета и формирования многополярного мира. Под руководством Кастро небольшое островное государство, не имеющее значительных природных ресурсов, претендовало на статус морального и политического центра стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые не примкнули ни к западному миру во главе с Соединенными Штатами Америки, ни к советскому блоку.

Масштабный мультиформатный проект включает в себя десять лонгридов, десять горизонтальных роликов, двадцать вертикальных клипов и десять постов-карточек для социальных сетей, что позволяет ознакомиться с историей в различных форматах. Материалы публикуются поэтапно с периодичностью два выпуска в неделю, а общий лендинг проекта будет представлен в сентябре после публикации заключительной главы.