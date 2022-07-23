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Москвичи вспомнили о целях создания голубятен в СССР

Москвичи вспомнили о целях создания голубятен в СССР
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

О целях создания голубятен в СССР москвичи напомнили в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Автор поста рассказала, что помещения для содержания и размножения голубей в столице стали большой редкостью. В комментариях к топику пользователи согласились, что этих птиц действительно разводят уже не так часто, как это было в Советском Союзе.

В XX веке, по словах подписчиков, голубей разводили для создания сети почтовых голубиных станций. Во время войны птицы были съедены. Однако после этого их снова стали разводить, но уже к различным фестивалям и праздникам, чтобы торжественно выпускать на церемонии.

«У нас на Первой Мещанской почти в каждом дворе были голубятни после войны. Голубей не только запускали в полет, но и воровали, взламывая клетки», «Торговали, разводили, менялись, продавали. Это целый мир, когда каждый в своем районе стаю голубей на круг поднимет», — поделились в комментариях участники сообщества.

Ранее стало известно, что фильм «Любовь и голуби» вернулся в прокат московских кинотеатров.

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