Гвоздикова развеяла популярный миф о Крамарове и фильме «Большая перемена»

Актриса Наталья Гвоздикова в беседе с «Мослентой» развеяла популярный миф об артисте Савелии Крамарове и фильме «Большая перемена».

В интервью изданию знаменитость поделилась своими воспоминаниями: «Однажды он — (актер Савелий Краморов — прим. «Мосленты»)спросил у меня: "А такая девушка, как вы, могла бы выйти за меня замуж?". Но я уже была замужем. За математиком».

Гвоздикова рассказала, что после этого диалога многие журналисты полагали, что Крамаров собирался на ней женится.

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