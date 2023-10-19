08:24, 19 октября 2023
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Гвоздикова развеяла популярный миф о Крамарове и фильме «Большая перемена»
Актриса Гвоздикова развеяла миф о Крамарове и фильме «Большая перемена».
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актриса Наталья Гвоздикова в беседе с «Мослентой» развеяла популярный миф об артисте Савелии Крамарове и фильме «Большая перемена».
В интервью изданию знаменитость поделилась своими воспоминаниями: «Однажды он — (актер Савелий Краморов — прим. «Мосленты»)спросил у меня: "А такая девушка, как вы, могла бы выйти за меня замуж?". Но я уже была замужем. За математиком».
Гвоздикова рассказала, что после этого диалога многие журналисты полагали, что Крамаров собирался на ней женится.
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