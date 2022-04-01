Раскрыто содержание записей Ильфа и Петрова о Москве

Советские писатели-сатирики Илья Ильф и Евгений Петров, авторы знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», неоднократно упоминали Москву в своих произведениях, письмах и разговорах. Содержание некоторых из них раскрыла «Мослента».

Известные литераторы относились к столице тепло. «В Москве легко смеяться и легко волноваться. Я уже год здесь. Я уже больше не ошеломленный провинциал. И все-таки у меня к Москве тесная и теплая любовь», — писал Ильф. Несмотря на это, в своих фельетонах они высмеивали некоторые стороны столичного быта. К примеру, переполненный московский транспорт Ильф и Петров описывали так: «300 человек в принудительных объятиях друг у друга едут по своим делам».

Писатели также с юмором писали об ожидании трамвая в столице. «Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там, кроме четвертого, проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, Б, Г и две автобусных линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет Г, потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много Б, снова Г, тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова Б. И вот когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми…» — говорил герой Остапа Бендера в своем известном «рассуждении о счастье» в «Двенадцати стульях». В то время Брянским вокзалом называли Киевский.

Ранее было опубликовано содержание дневниковой записи Корнея Чуковского о москвичках.