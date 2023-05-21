Историк напомнил имена первых пассажиров и машиниста московского метро

Имена первых пассажиров и машиниста московского метро напомнил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Столичная подземка впервые открыла свои двери утром 15 мая 1935 года.

«Первого машиниста звали Иван Иванов. Билет № А00001 на станции "Сокольники" купил мастер экспериментального цеха завода "Красный пролетарий" Петр Латышев. На станции "Комсомольская площадь" первым пассажиром стал сторож бань №1 Ветошкин, а на станции "Парк культуры" — шофер "Партиздата" Семкин», — рассказал Бурт.

Историк отметил, что открытие метро вызвало у горожан самые восторженные эмоции. Многие складывали о подземке стихи и песни.

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