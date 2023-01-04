Раскрыта история бывшего дома-мастерской Исаака Левитана в Москве

Историю бывшего дома-мастерской русского художника Исаака Левитана в столице раскрыли авторы Telegram-канала «Москва. Детали». Стало известно, что здание во дворе жилых домов Ивановской горки было флигелем усадьбы Морозовых, а в 1889 году его переделали в мастерскую и передали художнику.

«Долгие годы дом занимали художественные мастерские, затем он 10 лет стоял заброшенным и не отапливался. Два года назад его за более, чем 70 миллионов купили владельцы частной художественной галереи, чтобы отреставрировать этот памятник и открыть там выставочное пространство», — рассказали авторы канала.

Как сообщает канал, пока о реставрации здания ничего не слышно. Авторы текста поделились фотографиями внутреннего убранства дома — на снимках видно, что он находится в сильно заброшенном состоянии.

«От дома, в котором Левитан писал картины, хранящиеся, например, в Третьяковской галерее, скоро, похоже, останется только памятная табличка», — отметили они.

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