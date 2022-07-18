Россияне заметили исчезновение людей определенного типажа

Пользователи сети заметили исчезновение одного типажа людей — бабушек, сидящих на лавках у подъездов. Обсуждение разгорелось в Telegram-канале «Старая Москва» под фотографией советского времени.

Некоторые россияне сравнили таких пенсионерок с современными новостными порталами, объяснив, что они всегда все и про всех знали. Юзеры пришли к выводу, что сейчас таких женщин уже нет, люди практически перестали общаться друг с другом в живую, а все лавки перенесены в скверы и парки.

«Да, помолодели нынче бабушки-комментаторы, да с лавочек переместились в Telegram-каналы», «Сейчас все убрали и перенесли по скверам и паркам, а во дворах скамеек больше нет, чтобы не распивали и не спали бомжи», «Пройти мимо таких бабушек было не просто. Всю по косточкам разберут, в чем и как одета, во сколько и с кем идешь, откуда и куда», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее российская художница Татьяна Назаренко рассказала, что заметила исчезновение из столицы колоритных бабушек.