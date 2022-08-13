Опубликована история аптеки на Красной площади

Историю Главной аптеки на Красной площади опубликовал Telegram-канал «История Москвы». Учреждение было открыто в центре столицы в 1699 году.

В аптеке не только продавали лекарства, но и хранили запасы меда, пастилы и пива в подвалах здания. Кроме того, Главная аптека контролировала работу других точек продажи медикаментов.

Здание на Красной площади, где располагалось учреждение, сгорело в 1737 году. После этого Главная аптека переехала в дом на углу Моховой и Большой Никитской улиц.

Ранее одну из старейших аптек Москвы признали памятником архитектуры. Это аптека в доме 6 на Пречистенке, открытая уже 200 лет.