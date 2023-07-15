Москвичи вспомнили изначальный цвет фасада знаменитой столичной высотки

Изначальный цвет фасада знаменитой столичной высотки на Кудринской площади рядом со станцией метро «Баррикадная» вспомнил автор Telegram-канала «Москва. Было — стало». Построенное в середине прошлого века здание с тех пор сильно изменилось, заметил он.

«Цветные фотографии тех лет показывают, что облицовочная плитка высотки была светло-кремовой. За 70 лет колор был потерян полностью. Сейчас высотка на Кудринской грязно-серая. Что, впрочем, придает ей какой-то особый вид», — написал рассказчик.

«Очень красиво было», «Раньше из-за цвета вид был какой-то праздничный, летний, а сейчас мрачновато», «Раньше интереснее смотрелось, а сейчас почему-то большинство зданий той эпохи имеют сей "грязно-серый" оттенок», «В мрачности тоже есть свой шарм», — отметили подписчики канала в комментариях.

Ранее москвичи вспомнили кинотеатр «Пламя» в высотке на Кудринской площади.