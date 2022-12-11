Россияне обсудили качество советских холодильников

Качество советских автомобилей и холодильников, выпущенных на заводе имени Лихачева (ЗИЛ), обсудили россияне в комментариях под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

«Главный конвейер сборки автомобиля ЗИЛ-150. Завод Лихачева, 1956 год», — подписал архивное фото автор поста. Подписчики канала отметили, что авто на заводе производили достойного качества, немало экземпляров сохранилось до наших дней и до сих пор активно используются. Однако большинство пользователей решили обсудить холодильники, которые также производил завод.

«А ведь неплохие холодильники там делали!», «Холодильник ЗИЛ до сих пор работает, стоит раритетно на даче, я его обожаю! Никому не отдам, хотя просили неоднократно», — поделились юзеры. Один из участников дискуссии отметил, что винтажные вещи сегодня в моде, и позавидовал тем, кому удалось их сохранить.

«Только это ЗИС-150, а не ЗИЛ. Впрочем, если на фото вторая половина лета 1956-го, то мог бы быть уже и ЗИЛ», — заметил один из фолловеров канала.

Ранее россияне обсудили качество дорог в СССР. На дискуссию пользователей сети натолкнула фотография площади возле гостиницы «Космос».