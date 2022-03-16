Кадр из снятого в Москве советского фильма заинтересовал сеть

Кадр из снятого в Москве советского фильма «Верные друзья» заинтересовал пользователей сети. Фото выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

На снимке, выложенном в группу, запечатлены персонажи картины, едущие в автомобиле по Смоленскому бульвару. На заднем фоне виднеется жилое здание и высотка МИД. Этот пейзаж оказался знаком многим комментаторам. «Я жил когда-то в этом доме. Ведомственный дом НКВД», «А я жила чуть дальше, рядом с американским посольством», — поделились пользователи. Одна из юзерш даже узнала окно своей квартиры.

Многие признались, что скучают по эпохе, когда была снята картина. «По всем фото 50-х годов создается впечатление, что это было самое хорошее время», «Какая была хорошая Москва! Родная и знакомая!» — написали комментаторы. Некоторые добавили, что любят фильм «Верные друзья» и даже пересматривают его.

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