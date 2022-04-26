Россияне вспомнили работу популярного казино в центре Москвы

Архивный снимок популярного в 1990-е годы казино в центре Москвы заставил россиян вспомнить о работе заведения. Фотографию опубликовали в группе «MOSCOW XXI» во «ВКонтакте».

Клуб-казино «Метелица» был расположен на Новом Арбате. Он проработал в столице до 2009 года, когда в России появился запрет на работу заведений данного типа. Россияне вспомнили, что именно здесь в эпоху 90-х собирались так называемые «малиновые пиджаки» — обеспеченные люди, которые любили развлекаться и тратить большие деньги.

Один из юзеров написал, что однажды случайно зашел в «Метелицу» после работы и решил поиграть в рулетку. «Быстренько разметали за игровым столом игральные фишки. Присутствующие удивлялись нашей скорости, но новичкам везет. При подсчете в кассе выигрыша оказалось ровно 1300 уже реальных долларов! Хотя кидали как попало, то на черное, то на красное», — написал он. «"Метелка", гуляли там. Брали коктейль, потом еще. А потом все дружно в 122 отделение милиции за кинотеатр "Октябрь"», — вспомнил другой подписчик сообщества.

Ранее певец Дима Билан опубликовал архивные фото и вспомнил московские развлечения нулевых в клубе «16 тонн».