История
02:18, 24 октября 2022
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Россияне назвали хиты продаж бытовой техники в ЦУМе 1940-х годов

Россияне назвали хиты продаж бытовой техники в ЦУМе 1940-х годов
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Фото 1940-х годов, на котором запечатлена демонстрация товаров в ЦУМе, заинтересовало россиян. В обсуждении под снимком, выложенным в Telegram-канале «Старая Москва», пользователи сети назвали хиты продаж бытовой техники тех времен.

На снимке изображен прилавок с различными техническими новинками. Пользователи сети узнали на фото вентилятор, компактный патефон и знаменитый советский пылесос «Ракета». «Таким пылесосом Карлсон у Фрекен Бок плюшки со стола таскал. Универсальная вещь! С его помощью и потолок побелить можно было», — вспомнили в комментариях.

Однако опознать предмета, который демонстрирует покупательнице продавщица, фолловеры не смогли. Они предположили, что это может быть тостер, вафельница или арифмометр. «В конце шестидесятых я начинала работать бухгалтером, так арифмометр был самой передовой вычислительной техникой», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее очереди за дефицитными товарами в ЦУМе вспомнил журналист и историк Валерий Бурт. Во времена СССР в универмаге иногда появлялись импортные изделия — югославская обувь, французские духи и другие желанные советскими людьми товары.

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