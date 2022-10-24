Россияне назвали хиты продаж бытовой техники в ЦУМе 1940-х годов

Фото 1940-х годов, на котором запечатлена демонстрация товаров в ЦУМе, заинтересовало россиян. В обсуждении под снимком, выложенным в Telegram-канале «Старая Москва», пользователи сети назвали хиты продаж бытовой техники тех времен.

На снимке изображен прилавок с различными техническими новинками. Пользователи сети узнали на фото вентилятор, компактный патефон и знаменитый советский пылесос «Ракета». «Таким пылесосом Карлсон у Фрекен Бок плюшки со стола таскал. Универсальная вещь! С его помощью и потолок побелить можно было», — вспомнили в комментариях.

Однако опознать предмета, который демонстрирует покупательнице продавщица, фолловеры не смогли. Они предположили, что это может быть тостер, вафельница или арифмометр. «В конце шестидесятых я начинала работать бухгалтером, так арифмометр был самой передовой вычислительной техникой», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее очереди за дефицитными товарами в ЦУМе вспомнил журналист и историк Валерий Бурт. Во времена СССР в универмаге иногда появлялись импортные изделия — югославская обувь, французские духи и другие желанные советскими людьми товары.