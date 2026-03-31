Хозяева бросили кота в московском аэропорту и улетели

В московском аэропорту обнаружили кота, которого в переноске оставили хозяева. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

Отмечается, что 11-летнего кота Барсика бросили в аэропорту — хозяева оставили переноску и улетели. Волонтеры нашли в переноске паспорт с указанием возраста и прививок. «Также они связались с бывшими владельцами, но те ответили, что кот им не нужен и его может забрать, кто хочет», — говорится в сообщении.

Сейчас животное на передержке, ему ищут новый дом.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске кот Жорик пришел домой через девять дней после потери, пройдя 65 километров.