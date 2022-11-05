Пользователи сети поделились воспоминаниями о знаменитом московском кинотеатре

Воспоминаниями о знаменитом московском кинотеатре «Ударник» поделились пользователи сети в комментариях под публикацией в Telegram-канале «Старая Москва».

«Вечерний кинотеатр "Ударник", 1958 год. Именно здесь был показан первый в СССР звуковой фильм, а еще в нем проходили все кинофестивали до появления кинотеатра "Россия"», — рассказал автор поста.

Публикация вызвала бурное обсуждение юзеров. Один из них напомнил, что «Ударник» — этакий «кинотеатр-кабриолет», ведь в годы работы у него была раздвижная крыша.

«В цоколе пиво было. "Московское" по 0,33 литра. И бутер с рыбкой красной… Перед сеансом пораньше приходили, чтобы насладиться», — рассказал другой.

«А если встать в фойе в самом центре зала, под куполом, и топнуть ногой, можно было наблюдать эффект реверберации: звук отражался от сферического потолка к полу, почти не ослабевая, и бился так несколько секунд! Позднее там положили ковролин, и стало невозможно так баловаться», — поделился третий.

Многие отметили, что в здании на улице Серафимовича, где раньше располагался «Ударник», давно ведутся реставрационные работы, и что будет дальше — никому не ясно.

Ранее россияне обсудили популярный в СССР столичный кинотеатр «Прогресс», работавший на западе столицы. Участники дискуссии вспомнили, что во второй половине восьмидесятых слева от здания стояла палатка с наивкуснейшим квасом, а в фойе можно было купить мороженое.