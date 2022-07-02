Москвичи рассказали о кинотеатре в одной из городских церквей в СССР

В помещении церкви Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот располагался кинотеатр. О судьбе московского православного храма жители столицы рассказали в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Автор поста рассказал, что в начале XVII века в столице построили деревянную церковь, но в конце века ее снесли и на том же месте возвели новый каменный храм. В начале XX века церковь закрылась для богослужений, при этом были снесены первые ярусы колокольни и ограда. В здании открылся кинотеатр «Авангард».

«Была я в том "кинотеатре" ещё малышкой. Синий купол в золотых звездах над головой произвел на меня неизгладимое впечатление», — поделилась воспоминаниями одна из подписчиц.

В 70-х годах прошлого века храм снесли и только в 2000-х годах на его месте появилась церковь-часовня в память о сотрудниках МВД РФ, погибших при исполнении служебного долга.

Ранее стало известно, что самый большой в центральной России деревянный православный храм начали строить в Москве.