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В сети вспомнили «главный кошмар» советского детства

В сети вспомнили «главный кошмар» советского детства
Фото: Садчиков Виктор / ТАСС

Пользователи сети, выросшие в СССР, вспомнили о «главном кошмаре» советского детства. Им оказался тихий час в детском саду. На обсуждение этой темы фолловеров натолкнул снимок в Telegram-канале «Старая Москва».

На черно-белой фотографии 1980-х годов изображены дети, дерущиеся подушками во время тихого часа в детском саду. У многих кадр вызвал ностальгию. «Эх... было время», «В детстве не любила, а сейчас… Уснула б в пять секунд», — написали пользователи.

Не все фолловеры отнеслись с теплотой к воспоминаниям об обязательном послеобеденном перерыве на сон в дошкольном учреждении. «Это был главный кошмар моего детства. У нас раскладушки кстати были», «Я периодически больно зажимала пальцы, когда раскладушку складывала. Нянечка не помогала», — написали комментаторы. Один из пользователей рассказал, что во время тихого часа, как правило, спали единицы, а остальные либо придумывали себе разные развлечения, либо смиренно лежали и ждали, когда закончится это испытание.

Ранее журналист и писатель Александр Цыганов поделился воспоминаниями о коллективном воспитании детей в СССР.

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