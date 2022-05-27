Москвичи вспомнили о червях в бочках из-под кваса в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Автор поста вспомнил о продаже воздушных шаров и хлебного кваса на Кутузовском проспекте в 80-хх годах.

В комментариях один из юзеров рассказал, что в таких уличных бочках кваса водились черви. Об этом он узнал после разговора со своей знакомой. «А в этих бочках на дне такие толстые черви ползали! Приятельница инспектировала, несколько лет потом не пила, а потом плюнула и опять стала», — написал он.

В комментариях другой участник группы заверил пользователей, что это миф. К такому выводу фолловер пришел после того, как сам проверил несколько уличных бочек из-под кваса.

При этом жители столицы с юмором отнеслись к дискуссии и отметили, что, живые организмы могут жить только в натуральных продуктах и напитках, что говорит о качестве сырья.

Ранее россияне вспомнили вкус уличных напитков и поспорили об их безопасности.