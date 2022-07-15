В сети вспомнили об играх в лото и домино во дворах

Об играх в лото и домино с соседями вспомнили пользователи сети под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото с одним из таких дворовых «соревнований». На снимке вокруг уличного стола собрались четверо мужчин и одна женщина, только что начавшие партию в домино.

«"Рыба!" — скоро этот возглас услышат все вокруг», — отреагировал на увиденное один из юзеров. Еще несколько признались, что никогда не видели принимающих участие в подобных действах женщин. «У нас во дворе женщины играли в лото, ставка — две копейки. Иногда и нас, детей, приглашали», — ответили им. «Эх, захотелось сейчас с кем-нибудь в домино сыграть…» — написала одна из участниц дискуссии.

«Глядя на фото, вспоминается прошлое — дворовое, свое, оригинальное. И домино, и лото, и шашки, и карты, и шахматы… На лавочках, за столами, под липами или под навесом...» — поделился фолловер канала.

Ранее москвичи перечислили популярные занятия во дворе в 90-х. По их словам, у подъездов регулярно собирались бабушки, которые контролировали обстановку в округе и делились сплетнями. В это время на площадке мужчины «бились» в домино и другие игры.