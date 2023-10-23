Россияне вспомнили лучшие товары из советского ГУМа

Лучшие товары из советского ГУМа вспомнили россияне в группе «Москва — воспоминания детства» во «ВКонтакте». На дискуссию пользователей сети натолкнул сделанный в 1987 году снимок очереди в главном универмаге страны.

«Именно в этом году на первом этаже покупал кассеты для магнитофона», «В 1993 году купила там водолазку со стипендии», «Я за меховой кроличьей шапкой в ГУМе в 1997 году отстояла в очереди пять часов», «Покупали с подружкой французские духи и импортные сапоги», — перечислили свои запомнившиеся приобретения комментаторы.

Россияне также вспомнили любимые отделы универмага. Лидерами рейтинга стали секции радиоаппаратуры и мужской одежды. Некоторые отметили, что в ГУМе существовал закрытый отдел, там продавали товары исключительно для партийных работников. «Простой человек в эту секцию бы не попал. Даже пофоткаться туда его не пустили бы», — заявили в комментариях.

Ранее россияне перечислили любимые продукты из ассортимента магазинов времен СССР.