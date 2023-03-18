Россияне назвали любимые детские игрушки из СССР

Любимые игрушки из СССР назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение пользователей сети натолкнул снимок детской комнаты, сделанный в 1970-х годах.

Комментаторы увидели на фото вещи, в которые играли сами: плюшевых медведей, мяч с изображением карты мира и куклы производства ГДР. Пользователи сети также вспомнили, что желанными для детей в СССР были игрушечные машинки, солдатики и наборы «Юный химик».

«У меня кукла с коляской была, причем коляска была такая большая, под мой тогдашний рост», «Мишка такой у меня даже сохранился», «Куклы немецкие у меня с сестрой были. Стоили они по 8,50 и мы долго маму уговаривали их нам купить», — поделились фолловеры воспоминаниями из советского периода.

Ранее россияне вспомнили любимые дворовые игры детства. Ими оказались классики, резиночка, семейка и городки.