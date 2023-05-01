Россияне назвали любимые вкусы пирожков из СССР

Любимые вкусы пирожков из СССР назвали россияне в обсуждении Telegram-канала «Старая Москва». На воспоминания пользователей сети натолкнуло старое фото уличной тележки с выпечкой.

Комментаторы признались в ностальгии по пирожкам с повидлом, капустой и мясом. «С капустой, причем в двух вариантах. Тушеная кислая и послаще», — отметили фолловеры. Кто-то отметил, что вкус уличной выпечки с повидлом для него ассоциируется с детством.

Одна из фолловерш вспомнила, что кое-где в продаже можно было увидеть пирожки с рисом, но такой популярностью они не пользовались. «С капустой и мясом самые вкусные», — заявила она.