История
23:42, 01 мая 2023
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Россияне назвали любимые вкусы пирожков из СССР

Россияне назвали «вкусом из детства» пирожки с мясом и капустой.

Россияне назвали любимые вкусы пирожков из СССР
Фото: Денисов Роман / Фотохроника ТАСС

Любимые вкусы пирожков из СССР назвали россияне в обсуждении Telegram-канала «Старая Москва». На воспоминания пользователей сети натолкнуло старое фото уличной тележки с выпечкой.

Комментаторы признались в ностальгии по пирожкам с повидлом, капустой и мясом. «С капустой, причем в двух вариантах. Тушеная кислая и послаще», — отметили фолловеры. Кто-то отметил, что вкус уличной выпечки с повидлом для него ассоциируется с детством.

Одна из фолловерш вспомнила, что кое-где в продаже можно было увидеть пирожки с рисом, но такой популярностью они не пользовались. «С капустой и мясом самые вкусные», — заявила она.

Ранее россияне вспомнили стоимость советских пирожков. Популярный уличный перекус стоил 5-10 копеек.

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