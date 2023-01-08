Развеяны мифы о личности известного москвича Люсьена Оливье

Мифы о личности известного москвича французского происхождения Люсьена Оливье развеяли авторы Telegram-канала «Москва. Детали». Из архивных документов и записей из домовых книг Москвы XIX века было установлено, что, скорее всего, Оливье звали Николаем.

«В ряде проведенных исследований "Люсьен Оливье изобрел оливье" выявлено много несостыковок. Например, он управлял гостиницей "Эрмитаж", а не был шеф-поваром ресторана при ней, а рецепт, который он якобы унес с собой в могилу, был опубликован в кулинарной книге Year`s Cooker еще за три года до смерти (в 1880-м)», — рассказали авторы.

Сейчас путь к могиле Люсьена Оливье на Введенском кладбище указывает специальная табличка. Постамент, к которому люди носят не только цветы, но и майонез, обнаружили и отреставрировали в 2008 году.

Ранее секрет настоящего оливье раскрыл популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. «В чем уникальность оливье? В том, что он готовится из подручных ингредиентов, базовых продуктов, за которыми не нужно экстренно бежать в магазин», — сказал он.