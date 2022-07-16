В сети поспорили из-за первого магазина LEGO в Москве

Из-за первого столичного магазина LEGO поспорили пользователи сети под опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва» фотографией ребенка у витрины. В кадре мальчик внимательно рассматривает собранные из мелких деталей игрушки.

«Перед витриной первого магазина LEGO в ГУМе, 1990 год», — написал автор поста. Несколько юзеров заявили, что в их домах конструкторы известной фирмы появились значительно раньше, так что автор, вероятно, ошибся. «Первый магазин в СССР они открыли, возможно, и в 1990 году, но свои конструкторы поставляли в нашу страну с 1970-х. Мне мама покупала в Детском мире на Калининском проспекте в Москве в 1978-м», — написал им в ответ подписчик канала.

Многие вспомнили, как и сами заходили в первый магазин LEGO в Москве. «Помню ту витрину, на пару-тройку лет позже так же стоял. После наших металлических конструкторов эти были как космос», «В 1993-м попал в этот сказочный магазин и подсел конкретно лет на пять», — написали они.

Ранее пользователи сети обсудили LEGO по-советски. Главными плюсами конструктора они называли не только увлекательное времяпрепровождение, но и развитие воображения, моторики, логики.