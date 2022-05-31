Россияне поспорили о преимуществах советских машинок для стрижки волос

О преимуществах и недостатках советских машинок для стрижки волос поспорили фолловеры сообщества «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте», где один из пользователей опубликовал фото механической ручной машинки с регулируемыми зазорами «Бегущая волна».

«Меня дед под нолик такой постригал и очень удачно, даже волосы не рвал. Потом в армии такой же стригли», — написал он. Несколько человек в комментариях отметили, что у них были подобные машинки. Кто-то рассказал, что такая у него до сих пор есть и работает.

«Волосы дергает сильно, это из личного опыта», — поделился еще один юзер. «В умелых руках ни один волос не дернет», — ответили ему. Еще один подписчик онлайн-группы добавил, что, если правильно точить инструмент, то работать он будет отменно.

Ранее в сети появилась фотография радиолы «Романтика-106». Россияне перечислили преимущества популярного в советские годы устройства, объединившего проигрыватель для пластинок и радиоприемник.