Россияне раскрыли мечту советских мальчиков

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» раскрыли в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» мечту каждого советского мальчика. Во времена СССР детям хотелось играть в машинки на пульте управления.

Под фото с изображением радиоуправляемого танка фолловеры поделились своими детскими воспоминаниями. «Все, что работало с пульта, в то время было дорого», «Не каждая семья могла покупать ребенку такие игрушки», «Это вообще из области фантастики!», «Он был настолько редким и недосягаемым, что я только сегодня его увидел», — написали юзеры.

Некоторые юзеры отметили, что у них были похожие игрушки. Счастливые обладатели машинок на пульте управления вспомнили БТР, луноход, бульдозер и подводную лодку. Нашлись среди подписчиков и те, у кого был ровно такой же радиоуправляемый танк. «Был такой, резиновыми или пластмассовыми (точно уже не помню) снарядами стрелял по солдатикам», «У меня радиоуправляемый был. На время первой половины 80-х стоил аж 20 рублей», «Крутейшая игрушка. У моего брата была. Стоила 25 рублей. Я ему так завидовал», «Мне в детстве подарили попроще — за семь рублей. Гусеницы были резиновые и ездил только назад и вперед», — рассказали фолловеры.

Ранее россияне вспомнили игрушки из детских наборов «Макдоналдса» 1995 года. Героями коллекции «Хэппи Мил» тогда стали Человек-Паук, его девушка Мэри Джейн, Доктор Осьминог и другие.