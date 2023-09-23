Меню московского ресторана из 90-х заинтересовало россиян

Меню столичного ресторана «Молдавия» 1990 года опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Цены и ассортимент заведения заинтересовали пользователей сети.

Горячие блюда из рыбы в заведении предлагались по единой цене 3,9 рубля, горячее из мяса и птицы в среднем стоило пару рублей, 50 граммов зернистой икры — 5,2 рубля. В меню были локальные специалитеты: яйцо, фаршированное по-молдавски, суп чорба, свиная мамалыга со шкварками, котлеты «Аурий» и «Кишинеу».

Пользователи сети вспомнили, что в «Молдавии» также продавались вкусные десерты. «В начале 90-х тортики там покупались нарасхват. "Журавушка", "Славянка", "Марика". Продукты в магазинах исчезли, а тортики оттуда какое-то время выручали», «Сейчас почему-то вспомнился "Вацлавский" торт», «Да, тортики хорошие были. Но сплошной бисквит», — рассказали россияне.

Комментаторы также попытались сопоставить советские цены в ресторане и расценки современного общепита исходя из среднего уровня дохода. Кто-то предположил, что стоимость блюд нужно умножать не меньше чем на 300. Таким образом, пользователи сети пришли к выводу, что цены в столичном общепите практически не изменились.

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