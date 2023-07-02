Пользователи сети вспомнили излюбленное место для отдыха и свиданий в Москве

Сделанной в 1960 году фотографией отдыхающих в открытом бассейне «Москва» в столице поделился Telegram-канал «Старая Москва». В комментариях жители города рассказали об отдыхе и свиданиях в этом месте в советские годы.

«Бассейн "Москва" вскоре после открытия», — подписал снимок с тремя купающимися подростками автор публикации.

«Классный был бассейн! Жалко, что его убрали», «С 1963-го ходил туда на уроки физкультуры, а после 1968-го брал на работе соцабонемент и каждую неделю, в определенный день и час на свой сеанс после работы ходил. Вечером там были огни, музыка… Мы с товарищами плавали, потом в буфете горячие сосиски с горошком и чай или кофе брали. Красота!», «Помню, музыка играла во время сеанса… Свидания там назначали…», «Какое место было замечательное. А главное — полезное, имело смысл», — отметили пользователи сети в комментариях.

Одна из участниц дискуссии вспомнила, что купила один абонемент на двоих вместе с подругой, поэтому ходить в бассейн им приходилось по очереди. Несколько человек выразили сожаление о том, что им так и не довелось отдохнуть в культовом месте.

Ранее стало известно, что на Северном речном вокзале в Москве открылся новый бассейн.