Названо главное место празднования Первомая в Москве

Главное место празднования Первомая в Москве было названо в материале «Мосленты». Историк и журналист Валерий Бурт рассказал, что праздник со времен императора Петра I традиционно отмечался в Сокольниках.

В середине 1700 годов Первомай вовсю отмечали все жители столицы, тысячи карет собирались в этот день на подъезде к Сокольникам. Там устраивались застолья — гостей угощали разносолами. Богатые москвичи привозили с собой столы и стулья, те, кто не мог себе такого позволить, устраивались прямо на траве. Кроме того, в парке ставили торговые палатки с разными угощениями и самоварами с горячим чаем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «Московская весна».