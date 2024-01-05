Повар развеял миф об одном рождественском блюде

Миф об одном рождественском блюде в беседе с «Мослентой» развеял специалист по русской кухне Максим Сырников.

«Бытует миф, что на Руси на рождественский стол всегда ставили черную икру. Это неправда. Не могу сказать, что не ставили вообще, но традиции такой точно не было. Это было просто бессмысленно», — рассказал повар.

Он пояснил, что рыбные блюда практически никогда не ставились на праздничный стол из-за того, что их ели по несколько раз в неделю вместо мясных, молочных и яиц. В том числе черную икру можно было есть во время поста и как таковым лакомством это не считалось.

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