Россиян восхитил московский милиционер из 80-х

Снимок московского милиционера из 1980-х годов в группе «Москва» во «ВКонтакте» восхитил россиян. На фото изображен молодой мужчина в белой форменной рубашке и белых перчатках, белой фуражке, галстуке и темных брюках на фоне милицейской машины охро-синего цвета.

«Раньше форма была красивая, а сейчас как у слесарей», «Белые перчатки — вообще бомба. Жаль, что нет у нас больше милиции. А то, что сейчас, это не наша защита», «Красивая форма, но интересно, они и летом перчатки носили?» — прокомментировали юзеры внешний вид постового.

Ранее энергичный танец мужчин на фестивале в Москве попал на видео. В кадр попали реконструкторы в форме советских милиционеров, танцующие под песню «Белая ночь» в исполнении артиста эстрады Виктора Салтыкова.