Россияне вспомнили московскую моду 2000-х

Архивное фото солисток популярной поп-группы 2000-х годов «Блестящие» натолкнуло россиян на воспоминания о моде тех лет. Снимок опубликовали в группе «MOSCOW XXI» во «ВКонтакте».

На фотографии изображены четыре солистки группы, позирующие на фоне ныне снесенного спорткомплекса «Олимпийский». Певицы одеты по-разному: Анна Семенович — в малиновом пиджаке и такого же цвета шляпке, Юлия Ковальчук — в разноцветной майке и полушубке из искусственного меха, Анастасия Осипова — в обтягивающем платье с принтом, Надежда Ручка — в черном топе на тонких бретелях и простых джинсах.

Пользователи сети отметили, что мода 2000-х была странной и неординарной, однако в какой-то степени гламурной. «Воистину гламурные нулевые», «У нас в школе у девчонок был непонятный тренд носить юбку поверх брюк или джинсов», «То, что на фото, это еще не странно. В школе у нас барышни так одевались, что дух захватывало», «Да хорошенькие тут они. А мода 2000-х была жуткой. Кто во что горазд — от футболок поверх водолазок, до стиля субкультуры эмо в 2007-м с этими жуткими челками и вещами черно-розового цвета», — прокомментировали юзеры.

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